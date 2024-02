CCIR : réunion de travail avec le président national du conseil de protection social des travailleurs

Le président national du CPSTI, Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, Daniel Couillaud, le président de la commission nationale d’action sociale du CPSTI, Franck Delvau, et le secrétaire sénéral, Olivier Maillebuau, sont actuellement à La Réunion en mission pour le suivi de la mise en œuvre des dispositions d'aides aux indépendants avec un focus intempéries et études des aides à mettre en œuvre, fonds d’urgence complémentaire à ce qui existe. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CCIR.

Dans le cadre de cette visite officielle, ce matin, le président de la CCI Réunion, Pierrick Robert et le président de la CMA Réunion, Bernard Picardo, ont participé a une réunion de travail en présence de la direction de la CGSS et du CPSTI Réunion et National.