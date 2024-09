CCIR : signature d'une convention de partenariat avec la Sodegis

Le jeudi 5 septembre 2024, s'est tenu la signature d'une convention de partenariat entre la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion (CCIR) et la Société de Développement et de Gestion de l'Immobilier Social (Sodegis). Une convention qui a pour but de répondre aux besoins de de formation en alternance et en continue pour ses salariés ou futurs salariés de la Sodegis. Des formations qui seront exclusivement assurées par la CCIR (Photo : sly/www.imazpress.com)

Le pacte est scellé entre la CCIR et la Sodegis, les deux entreprises ont officialisé un partenariat stratégique ce jeudi. L'objectif derrrière cette signature : aligner l'offre de formation de la CCI Réunion avec les besoins de la Sodegis en matière de développement des compétences de ses collaborateurs actuels et futurs, tout en valorisant leurs savoir-faire respectifs.

"C'est aussi une mutation pour la chambre de commerce puisque face à tous les besoins que nous voulons et devons innover, nous devons élargir notre champ de compétence et aujourd'hui nous rentrons en plein de ce cadre", affirme Pierrick Robert, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion. Regardez

Ce partenariat entre la CCI de La Réunion et la Sodegis répond aux besoins de cette dernière en matière :

- de formation en alternance,

- de formation continue,

de ses salariés ou futurs salariés.

Ce partenariat stratégique vise à soutenir la montée en compétences des collaborateurs de la Sodegis grâce à des dispositifs de formation continue et d'alternance alignés sur les besoins spécifiques de l'entreprise pour l'accompagner dans le développement de ses compétences. Regardez

Plus spécifiquement, cette convention définit les modalités d’accompagnement de la Sodegis dans le déploiement des dispositifs d’alternance - contrat d’apprentissage et de professionnalisation - des dispositifs de la formation continue au profit de la formation de ses collaborateurs ou futurs collaborateurs.

Concrètement, les entreprises s'engagent toutes deux à :

- Evaluer en concertation les besoins de la Sodegis en matière de formation en alternance et en formation continue ;

- Définir conjointement la stratégie de communication pour les opérations menées dans ce cadre de ce partenariat ;

- Organiser des rencontres en comité de pilotage entre les deux parties pour évaluer l’application de la convention, faire un point sur les actions mises en œuvre et procéder à des réajustements afin d’optimiser l’efficacité de ladite convention ;

- Etablir un bilan annuel relatif aux résultats obtenus (effectif reçus, nombre de contrats d’apprentissages ou de professionnalisation signés, nature des diplômes préparés, taux de réussite, taux d’abandon et autres).

