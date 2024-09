Chambre de commerce : une formation sur la stratégie internationale et le développement à l'export

Du lundi 7 octobre au lundi 14 octobre 2024, la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion organise une formation en distanciel sur la thématique de "lastratégie international et du développement à l'export". Nous publions le communiqué de la chambre consulaire ci-dessous.(Photo: www.imazpress.com)

Une formation en distanciel sur la stratégie international et développement export seras organisé sur 4 demi-journée afin de comprendre comment fonctionne un développement internationnal.

L'objectif principal de cette formations sont les suivantes :

- Intégrer la stratégie de l’entreprise dans un projet de développement international.

- Définir et analyser les phases du projet et les tâches qui y sont liées.

- Ordonnancer les tâches et permettre une bonne visibilité et une efficacité opérationnelle.

- Conduire et gérer le projet avec qualité et dans les délais prévus.

Certains pré-requis reste nécéssaire tels que de bonnes connaissances générales en stratégie de développement des affaires, une maîtrise des fondamentaux de l'international et un quiz en amont et en fin de formation pour évaluer le niveau de chacun.

