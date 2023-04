Protéger ses innovations et ses créations, ce sera le sujet d'un atelier gratuit organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion le mardi 18 avril 2023 de 9h à 11h30. Cette matinée aura lieu au Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie (CRITT), 3 rue Serge YCARD, Parc TECHNOR à Sainte-Clotilde. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com