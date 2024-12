CCIR : une journée pour la transmission de la reprise d’entreprise

Le vendredi 6 décembre 2024, la CCI Réunion a organisé une journée dédiée à la transmission de la reprise d’entreprise en son siège. Cette journée a été présidée par Patricia Paoli, première vice-présidente, et Patrick Verguin, président de la commission. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

L'événement a permis à une cinquantaine d'entrepreneurs de découvrir les modalités de transmission ou de reprise d'une entreprise. Ils ont également bénéficié de conseils de professionnels du droit (avocats, notaires, mandataires) et de la finance (experts-comptables, commissaires aux comptes, banques).

En effet, chaque année, plus de 185 000 entreprises en France sont susceptibles d'être transmises, mais 51 000 seulement changent effectivement de main.

À La Réunion, on compte 13 681 entreprises actives dont le dirigeant principal a entre 55 ans et 75 ans, soit plus de 28 % des entreprises actives.

Ces entreprises seront potentiellement à transmettre dans les 10 années qui viennent. La CCI Réunion remercie ses partenaires qui ont contribué à la réussite de cette journée :

- La Chambre des notaires représentée par maître Clémence Hirou.

- L’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis représenté par maître Floriant Ratinaud.

- L’ordre des avocats du barreau de Saint-Denis représenté par Maître David Affejee.

- L’ordre des experts-comptables représenté par Monsieur Jérôme Canabady Moutien.

- Les commissaires aux comptes représentés par Madame Laetitia Chane Yan Nam.

- La fédération des banques françaises représentée par Mme Françoise Marchat.

- Les mandataires judiciaires par Mme Valérie Hoareau de l’étude Hirou.