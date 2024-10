CCIR : une matinée d'information avec la direction régionale des douanes

Le jeudi 31 octobre 2024, la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion et la direction régionale des douanes et droits indirects de La Réunion organisent une matinée d'information. Cela se passera au siège de la CCIR. Nous publions ci-dessous le communiqué de la CCIR (Photo : www.imazpress.com)

Au programme :

- présentation rapide et pratique de l'octroi de mer

- présentation de tous les dispositifs d'exonération, de déduction et de remboursement d'octroi de mer

- rendez-vous individuel avec un conseiller en douane pour approfondir les questions spécifiques et obtenir des conseils personnalisés

Inscription : https://tinyurl.com/yckyz9f6