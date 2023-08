CCIR : vers une meilleure coopération économique avec Madagascar

Une rencontre économique entre opérateurs malgaches et réunionnais s'est tenue ce jeudi 3 août 2023 au pôle de formation nord de la CCIR dans le cadre de la venue d'une délégation de Madagascar menée par le président du Sénat. L'objectif, améliorer la coopération entre les deux territoires (photos : sly/www.imazpress.com)

Les exports de La Réunion vers les îles voisines représentent seulement 4% des échanges. Un chiffre modeste que la Chambre de commerce et d'industrie en partenariat avec la Région compte améliorer.

Ce jeudi, plusieurs outils ont été présentés aux entrepreneurs souhaitant s'exporter notamment la team France Export de La Réunion qui propose un dispositif d'accompagnement simplifié en informant, préparant, conseillant et rendant accessible le marché aux volontaires.

D'autres aides financières et programmes ont été mis en avant pour inciter les entreprises à sauter le pas.

Depuis plusieurs mois, la CCIR et Madagascar travaillent ensemble pour accompagner leurs entreprises au mieux dans les deux territoires.

"L'objectif est désormais de passer des paroles aux actes" a lancé Pierrick Robert, président de la CCIR.

"Pendant longtemps il y a eu des réussites mais aussi des défaites dans l’export des entreprises. Nous voulons rassurer. L’ensemble des conditions sont réunies pour accompagner au mieux ceux qui le souhaitent" a-t-il poursuivi.

Les deux parties se sont engagées à travailler sur les différentes difficultés que peuvent rencontrer les entreprises dans cet échange.

Plusieurs problématiques ont été soulevées, parmi elles, la sécurité, les normes européennes et l'appréhension des agriculteurs face au géant que représente Madagascar. Des freins entendus par la délégation malgache et la CCI qui y travailleront dans les prochaines semaines.

Eddie Fernand, sénateur et questeur à Madagascar dit avoir vu "certaines frustrations et surtout de l'inquiétude" chez les opérateurs réunionnais. "C'est tout à fait légitime mais nous voulions montrer en venant ici une réelle volonté de faire avancer les choses pour nos deux populations" a-t-il exprimé.

"Actuellement nous importons à des milliers de kilomètres pour faire des échanges alors qu'à seulement 2h d'avion ou deux jours de bateau nous avons ce qu'il faut" a développé le questeur du Sénat.

- Un pari "gagnant-gagnant" -

"Chacun y trouvera son compte" a affirmé Pierrick Robert.

Le président du Sénat de Madagascar, Herimanana Razafimahefa a également tenu à rassurer.

"Madagascar a des difficultés ce n’est pas un secret mais cette pauvreté n’est pas une fatalité. Nous sommes en train de redresser le pays et nous misons beaucoup sur les nouvelles infrastructures. En 2022, 4.500 salles de classes 19 nouveaux hôpitaux ont ouverts et nous sommes en train de construire une nouvelle autoroute" a-t-il précisé.

"En travaillant ensemble on peut aller encore plus loin. Si on arrive à augmenter le pouvoir d’achat des malgaches ce sera déjà 30 millions de consommateurs de plus pour La Réunion. Nous pourrons aussi approvisionner votre île en produits alimentaires à bas prix et lutter contre l’inflation" a conclu le représentant malgache.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com