Célébration de 15 ans de partenariat entre La CCI Réunion et le groupe Bernard Hayot

Ce mardi 29 octobre 2024, l’école de gestion et de commerce de La Réunion (EGC Réunion) et GBH ont célébré 15 ans de partenariat fructueux lors d’une cérémonie. Cet événement marquera l’accueil du 150ème stagiaire issu de l’EGC au sein des filiales de GBH. Une occasion qui permettra aux étudiants et alumni de découvrir les opportunités de stages et de postes proposées par les entreprises partenaires, renforçant ainsi l’engagement de GBH en faveur de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes Réunionnais. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'École de Gestion et de Commerce de La Réunion (EGC Réunion) a organisé, ce mardi, une cérémonie marquant un moment clé dans son partenariat avec GBH. Ce partenariat, qui court depuis 15 ans, a permis de renforcer les liens entre la formation académique et l'insertion professionnelle des jeunes à La Réunion.

À cette occasion, la cérémonie a été l’opportunité de célébrer le 150ème stagiaire issu de l'EGC Réunion, accueilli au sein d'une des filiales de GBH. Ce chiffre symbolique témoigne du succès et de la pérennité de cette collaboration, qui, depuis 2009, a permis à de nombreux étudiants de l'école de découvrir le monde professionnel et, pour certains, de décrocher un emploi au sein des structures du groupe GBH.

Le groupe emploie plusieurs milliers de personnes sur l’île à travers ses différentes filiales, notamment dans la grande distribution avec Carrefour, dans l’automobile, ainsi que dans d'autres secteurs tels que l’industrie avec Danone et le BTP. Il représente des opportunités d’emploi et de carrière nombreuses et diversifiées sur le territoire réunionnais et il contribue significativement à l'emploi local et à l’économie de l’île.

Effectivement, outre l’attribution de prix lors des cérémonies de remise des diplômes, 153 étudiants de l’EGC ont été accueillis en stage et plus de 40 diplômés ont été recrutés au sein du Groupe.

- Un partenariat fructueux pour la formation et l'emploi local -

Depuis le début de ce partenariat, La CCI Réunion et GBH se sont engagés à soutenir la formation locale et à faciliter l'accès à des stages et à des emplois pour les jeunes talents de l'île. En 15 ans, de nombreux recrutements ont été effectués dans différentes filiales de GBH, démontrant ainsi la volonté commune des deux entités de contribuer à l'essor économique et à l'emploi à La Réunion.

« La formation professionnelle locale est primordiale. Nous y sommes attachés car de nombreux membres de notre équipe proviennent de cette école. Participer à la formation, proposer des terrains de stages, et suivre les différentes promotions nous permet aussi de nous présenter comme employeur potentiel pour tous ces jeunes réunionnais », explique Michel Lapeyre, directeur GBH Afrique et océan Indien.

Cette cérémonie a également été l’occasion de réunir les responsables des ressources humaines des filiales de GBH, qui ont présenté leurs besoins en recrutement actuels et futurs. Les étudiants de l’EGC Réunion ont ainsi pu découvrir les différentes opportunités de stage et d’emploi disponibles, avec la possibilité de postuler directement.

L’événement s’est aussi ouvert aux alumni de l'EGC, qui ont pu explorer des opportunités de postes à pourvoir au sein des entreprises partenaires. « Etre étudiant à l’EGC permet d’avoir plusieurs filiales de GBH qui viennent présenter les offres d’emploi à pourvoir. C’est une chance de pouvoir rencontrer tous ces employeurs d’un coup », raconte Ludovic Clain, jeune diplômée de l’EGC, qui a déjà signé un contrat et qui a donc intégré l’équipe de Renault à Saint-Paul.

La CCI Réunion et GBH réaffirment leur volonté de poursuivre ce partenariat, dont l’objectif est de continuer à œuvrer pour la formation locale et l’insertion professionnelle des jeunes Réunionnais.

Ensemble, ils s'engagent à répondre aux enjeux économiques actuels tout en offrant aux jeunes diplômés des perspectives professionnelles durables et enrichissantes.