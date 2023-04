Chiens errants et divagants, les éleveurs en souffrance

Ces derniers temps, les attaques de chiens errants et divagants sur les cheptels des éleveurs réunionnais se multiplient. Impuissants, ils voient leurs troupeaux diminuer entrainant un préjudice moral et financier. Jeunes Agriculteurs condamne fortement l'absence d'actions et de prise en charge des pertes subies. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Nous demandons à ce que les autorités compétentes prennent pleinement conscience de la problématique des chiens errants et divagants sur l'île. Non seulement parce qu'ils touchent les agriculteurs mais aussi parce qu'ils touchent l'ensemble de la population.

Le démontrent les tristes événements qui se sont produits par le passé, à savoir l'attaque de chiens divagants sur des personnes qui leur ont coûté la vie.



Pour répondre à cette problématique, Jeunes Agriculteurs demande la mise en place d’un véritable plan de lutte avec des actions concrètes, et ce, dans les plus brefs délais.



Aussi, nous demandons la mise en place d’un fonds d’indemnisation spécifique pour les éleveurs ayant subi ce type d’attaque émanant des chiens errants.



Enfin, un fond dédié à la protection des exploitations doit être mis en place afin de sécuriser avec des moyens adaptés les agriculteurs et leurs animaux d'élevage.

Guillaume Sellier

Président des jeunes Agriculteurs de la Réunion