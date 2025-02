Cinor : la première pierre du téléphérique entre la Montagne et Bellepierre sera posée cette année

Ce jeudi 20 février 2025 à Saint-Denis, lors du conseil communautaire de la Cinor (Communauté intercommunale du nord de La Réunion), plusieurs projets majeurs ont été présentés, abordant des enjeux clés pour le développement du territoire. La Cinor a d'ailleurs annoncé la pose de la première pierre du téléphérique entre la Montagne et Bellepierre pour cette année 2025. Outre les questions liées à la mobilité, des discussions ont également porté sur l’aménagement du territoire, l'eau, le logement ou le développement économique (Photos : www.imazpress.com)

Maurice Gironcel, le président de l'intercommunalité, a ouvert la session en présentant les grands projets de la Cinor. Côté budget, la communauté intercommunale fait face à une stagnation des recettes fiscales.

L'endettement est de 93,9 millions d’euros, ce qui induit un délai de désendettement de 4 ans, bien en deçà des 10 ans autorisés. Le niveau de l’épargne nette se situe autour de 17 millions d’euros. En matière d'investissements, la Cinor dispose de fonds propres à hauteur de 50 millions d'euros annuels.

- Une transition écologique en cours -

L’un des autres grands axes de la Cinor reste la transition écologique, avec des projets visant à réduire l’impact environnemental de l’agglomération.

Plusieurs initiatives sont en cours pour favoriser l’utilisation de transports moins polluants, comme le vélo vert ou, comme évoqué précédemment, les transports en commun.

Papang, le téléphérique qui relie les quartiers du Chaudron et de Bois-de-Nèfles, est une alternative au transport automobile avec plus de 4,6 millions de passagers en 3 ans.

À ce titre, la pose de la première pierre du téléphérique entre la Montagne et Bellepierre a été confirmée pour cette année 2025, pour une réception de l'œuvre prévue en 2028.

La transition énergétique est également au cœur des préoccupations, avec des projets d’implantation de centrales solaires et éoliennes pour répondre à la demande croissante en énergies renouvelables.

La Cinor souhaite en outre mettre en place un réseau de transport multimodal pour permettre une meilleure interconnexion entre les zones résidentielles, économiques et touristiques du territoire.

Les mobilités au centre des objectifs -

Les discussions sur les mobilités ont également occupé une place prépondérante lors du conseil communautaire.

Le projet "Baobab", qui prévoit une ligne de transport en commun à haut niveau de service entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne, a été mis en avant comme un moyen de désengorger les routes et de faciliter l’accès aux zones économiques.

Ce projet vise également à encourager les habitants à adopter des alternatives à la voiture individuelle.

Des projets d’amélioration des infrastructures existantes, comme l’extension des réseaux de bus et la création de parcs relais, sont également au programme.

L’objectif est de favoriser une mobilité plus fluide et de réduire la congestion dans les grands axes. Le président de la Cinor, Maurice Gironcel, souhaite inciter la population à se tourner vers ces nouveaux modes de déplacements. Écoutez :

- L'eau denrée rare et précieuse -

Sur la question de l’eau, Ericka Bareigts, la maire de Saint-Denis a pris la parole pour rappeler l’importance de ce sujet à l’avenir avec le réchauffement climatique et la sécheresse qui frappe l'île cette année.

La maire a relevé l’absence de coupures d’eau sur Saint Denis et plus généralement sur le territoire de la Cinor grâce "aux choix politiques fait pour investir et à l’anticipation". "Nous allons encore investir pour que la Cinor continue d’offrir de l’eau à ses concitoyens", a promis Ericka Bareigts.

400 millions d'euros d'investissements sont prévus sur cette question entre 2022 et 2026.

- Aménager le territoire face à la croissance démographique -

Des investissements qui doivent permettre de faire en sorte que l’aménagement du territoire demeure une priorité pour la Communauté intercommunale, avec un focus particulier sur la gestion de l’urbanisation.

Plusieurs projets d’urbanisme sont d'ailleurs en cours, pour répondre aux besoins d’une population en constante augmentation. La révision du Plan local d’urbanisme (PLU) est l’un des leviers envisagés pour orienter la croissance urbaine.

L’objectif est de concentrer l’urbanisation à Saint-Denis, Sainte-Suzanne et Sainte-Marie, dans les zones déjà bien desservies par les transports publics, afin d’éviter l’étalement urbain.

La question du logement n’a pas été omise, avec des propositions visant à accroître la construction de logements sociaux.

Le développement de nouveaux quartiers résidentiels, principalement en périphérie des grands pôles urbains, fait également partie des priorités, tout en respectant les contraintes environnementales.

- Le développement économique comme fer de lance -

Le développement économique a occupé une place capitale lors de la session. La Cinor met en place plusieurs projets pour soutenir l’attractivité économique du territoire, notamment à travers la création de zones d’activités économiques.

Les 60 à 70 hectares disponibles à la plaine Gilot ont notamment agité les débats. Le maire de Sainte-Marie, Richard Nirlo, souhaite que les efforts soient accentués sur ce volet du développement économique.

Les initiatives portées par la Cinor, territoire le plus attractif sur le plan économique, vont continuer de viser à "soutenir les entreprises locales et à attirer de nouveaux investissements, en particulier dans les secteurs industriels, du tourisme et des services".

Des actions sont également prévues pour favoriser la création de nouvelles entreprises, en particulier dans les secteurs liés à la transition énergétique et à l’innovation.

La mise en place de dispositifs d’aide à l’investissement et à l’innovation doivent contribuer à dynamiser l’économie locale et à diversifier les secteurs d’activité.

Au terme de cette session où les 34 points à l'ordre du jour ont été abordés, la Cinor a confirmé son engagement dans "la transformation du territoire, avec des projets visant à répondre aux défis de la croissance démographique, du développement économique et de la transition écologique".

Les prochains mois s’annoncent donc décisifs pour la mise en œuvre des projets, qui doivent profondément transformer la dynamique du nord de l'île

