Cinor : de nouveaux bons d’aide à l’achat de récupérateurs d’eau de pluie

Suite au succès de l'opération initiée par Dionéo en novembre dernier, la Cinor a souhaité élargir la démarche d’aide à l’achat de récupérateurs d’eau de pluie à l’ensemble de son territoire. À compter de ce lundi 25 mars 2024, 1.400 nouveaux bons d’aide à l’achat seront ainsi mis à disposition des habitants de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Nous publions ci-dessous le communiqué.

Ils pourront acquérir un dispositif de récupération d’eau de pluie de 310 litres pour 13,30 euros seulement, au lieu de 65,69 euros. Les consommateurs désireux de prendre part à cette action pour le développement durable peuvent en faire la demande depuis le formulaire disponible sur cinor.re ou directement via les sites de runéo, Cise Réunion et Dionéo.

Face aux conséquences du changement climatique, il devient aujourd'hui essentiel de revoir nos manières de consommer. Il s’agit notamment de trouver des alternatives à l’utilisation d’eau potable là où d’autres ressources peuvent être utilisées. C’est pourquoi la Cinor et ses partenaires dans le domaine de la gestion de l'eau, Dionéo, runéo, Cise Réunion, l’Office de l’Eau, le Département de La

Réunion et l’ARS, s’engagent à travers cette opération à accompagner les consommateurs dans leur éco-citoyenneté.

- Achetez un récupérateur d’eau de pluie avec l’aide de la Cinor -

Pour Saint-Denis, les 800 premiers participants pourront bénéficier d’un bon d’aide pour l’achat de leur récupérateur d’eau de pluie. Pour Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, ce sont 300 bons qui seront à disposition des habitants de chaque commune.

Pour participer à cette opération, il vous suffit de disposer d’un jardin et de vous engager à respecter les bonnes pratiques d’usage d’un récupérateur d’eau de pluie.

- Les bonnes pratiques d’usage d’un récupérateur d’eau de pluie -

Le dispositif fourni dans le cadre de cette opération est conçu pour l’utilisation de l’eau de pluie à l’extérieur des bâtiments uniquement : arrosage, lavage des véhicules, etc. L’eau collectée ne pourra pas être utilisée pour les usages à l’intérieur de la maison comme le nettoyage ou l’alimentation des toilettes. Cela nécessite du matériel spécifique et la mise en place d’un double réseau séparant eau de pluie et eau potable, impératif pour garantir la sécurité sanitaire.

De même, l'eau de pluie, non potable, ne peut en aucun cas être utilisée pour la boisson, la préparation des aliments, le lavage de la vaisselle et l'hygiène corporelle.

Les consommateurs devront relier leur dispositif à une gouttière permettant de collecter l'eau de pluie à l’aval d’une toiture inaccessible. Selon la réglementation et toujours afin de garantir la sécurité sanitaire, l’eau de pluie ne peut pas être collectée sur d’autres surfaces.

Dans le cadre de la lutte antivectorielle à La Réunion, les consommateurs devront également veiller à la bonne fermeture du couvercle de leur récupérateur d’eau de pluie, ainsi qu’à la présence d’un dispositif antimoustique fonctionnel.