Cinor : une journée pour aider les entreprises dans leurs démarches pour réponde aux appels d'offres

Ce mercredi 18 septembre 2024, la communauté intercommunale du nord de La Réunion (Cinor), organise la journée SBA (Small Business Act) à la Nordev à Saint-Denis.Cet événement est l'opportunité pour les chefs d’entreprises de se familiariser avec les futurs appels d’offres et de se faire connaître auprès de neuf acheteurs publics et privés, dont La Cinor, la Région, le Département, les villes de Saint-Denis et Sainte-Suzanne, l’Aéroport Roland Garros, la SHLMR, les FAZSOI, et la SPL Territor’arts. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"On veut faire en sorte de travailler en bonne intelligence avec nos fournisseurs", développe Maurice Gironcel, président de la Cinor.

Les caractéristiques du SBA sont : un soutien de l'investissement local, un levier pour le développement durable du territoire et la qualité des relations avec les fournisseurs.

La Cinor précisant que "en termes d'impact économique local, en 2023, sur 72 millions d'euros d'achats, ont été attribués aux TPE/PME". "25,40% de nos marchés intègrent une clause d'insertion sociale."

De plus, "100% de nos marchés intègrent une clause d'exécution en matière de protection de l'environnement".

Concernant les fournisseurs, "la Cinor s'engage à réduire les délais de paiement, qui étaient de 41 jours en 2023. Grâce à un plan d'actions déjà en place, près de 1.200 factures ont été payées en moyenne en 27 jours au cours des deux derniers mois".

Maurice Gironcel qui invite les chefs d'entreprises à répondre aux appels d'offres. "J'ai entendu la Capeb qui pose le problème des entreprises notamment du BTP."

Il ajoute : "Bruno Le Maire est gonflé de dire que c'est la faute des collectivités s'il y a des problèmes sur le budget de la France". "Si on diminue les financements des collectivités locales, c'est de la commande publique en moins. Des commandes qui représentent 80% du chiffre d'affaires des petites entreprises."

- Qu'est ce que le SBA ? -

La Cinor et les organisations professionnelles issues du monde économique (CGPME, FR du BTP, CAPEB, SYNTHER, ADIR) ont signé le 29 août 2013 une convention de partenariat de "Small Business Act" ou autrement dit "Stratégie du Bon Achat". Une convention dite "SBA Numérique" a ensuite été signée avec Digital Réunion (ex- ARTIC), le 16 décembre 2014.

La Cinor a souhaité, à travers ces actes forts, mobiliser toutes les possibilités légales actuellement disponibles afin d’améliorer la capacité des TPE (Très petites entreprises) et PME (petites et moyennes entreprises) locales à concourir à ses différents marchés publics. Ce type d’entreprises représente près de 96 % des entreprises à La Réunion et un nombre conséquent d’emplois. Il s’agit de se donner les moyens de :

– Faciliter l’accès de ces entreprises à la Commande Publique

– Améliorer les conditions d’exécution financière des marchés

– Promouvoir le développement économique et l’emploi

Cette démarche partenariale a abouti à reformer la politique d’achats de l’établissement (qui a été approuvé le 4 mars 2016 par le Conseil Communautaire), résolument plus volontariste et transparente.

- Programme de la journée : -

Accueil et Discours :

- 7h45 à 8h15 : Accueil autour d’un petit déjeuner.

- 8h15 à 8h45 : Discours introductifs pour lancer la journée.

Salons Professionnels :

- 8h45 à 12h30 : Rencontres directes entre acheteurs publics et entreprises.

- 8h45 à 12h30 : Salons dédiés à l’accompagnement des TPE/PME, avec la participation d’organismes tels que la MDEN, la Mission Locale Nord, les chambres consulaires (CCIR, CMA), la BPCE, et des partenaires diffuseurs d’avis de marchés.

Conférences et Ateliers

Table ronde :

- 8h45 à 9h45 : Discussion sur "Les TPE/PME face au cycle de vie d’un appel d’offre : quelles contraintes ? Quelles aides ?" Cette table ronde explorera les défis uniques auxquels sont confrontées les petites entreprises lorsqu’elles répondent à des appels d’offres, ainsi que les aides disponibles pour surmonter ces obstacles.

Ateliers :

- 10h30 à 11h15 : Atelier "Performer le mémoire technique avec l’Intelligence Artificielle", animé par Olivier Demilly, expert en marchés publics. Apprenez comment l’IA peut améliorer vos réponses aux appels d’offres en optimisant la rédaction et en maximisant l’impact de votre mémoire technique.

- 11h30 à 12h15 : Atelier "Les clauses sociales, un outil stratégique pour la performance des entreprises", animé par Jérôme Dormoy, spécialiste en achat responsable. Venez découvrir comment les clauses sociales, intégrées dans les marchés publics, offrent des opportunités stratégiques pour les entreprises, en leur permettant de renforcer leur performance économique et sociale.

Inscrivez-vous ici.

