Cinor : le stade en eaux vives intercommunal accueille l'équipe de France olympique de canoë-kayak

Du 1er au 3 décembre, le stade en eaux vives intercommunal (SEVI), sélectionné par Paris 2024, comme Centre de Préparation des Jeux, va célébrer ses 10 ans en présence d'invités de marque. L'équipe de France olympique est arrivée ce lundi 27 novembre à La Réunion et a déjà investit les lieux pour plus de quinze jours de préparation et d'entraînement. Une délégation composée de quatre athlètes et cinq cadres (photos : sly/www.imazpress.com)

Depuis deux jours, les premiers athlètes de la sélection française de canoë slalom retenus pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, sont sur l'île pour leur préparation. La Réunionnaise Mélissa Ledormeur, internationale de kayak-polo, est elle aussi de la partie. Née et ayant vécu à Sainte-Suzanne, cette ancienne sociétaire du Niagara CKC, était déjà marraine du stade en eaux vives intercommunal lors de son inauguration en 2013.

Pour rappel, le 8 février 2011, la première pierre de cet équipement sportif avait été posée. Le 26 juillet 2013, il ouvrait ses portes au public.

Pour fêter ses 10 ans d'existence, la Cinor propose trois jours de festivités alliant découvertes aquatiques, animations et compétition en présence de cette équipe de France olympique. Une célébration qui permettra entre autres l'inauguration des nouvelles installations et nouveaux équipements (embarcations et matériels de musculation) permettant la pratique du kayak slalom extrême ou "kayak cross", nouvelle discipline programmée aux Jeux de Paris 2024.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com