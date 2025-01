Civis : découvrez ou redécouvrez l'application ZEN BUS

La Civis met en avant l'application Zen bus, qui dévoile les informations sur les services des transports scolaires pour la rentrée. La communauté intercommunale des villes solidaires continue d’œuvrer à l’amélioration de la qualité des activités proposés à ses administrés et encore plus aux parents d’élèves qui chaque jour confient leurs enfants aux agents de la Civis. Nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Avec plus de 14.000 enfants transportés chaque jour sur son réseau de transport scolaire la CIVIS continue d’œuvrer à l’amélioration de la qualité des services proposés à ses administrés et encore plus aux parents d’élèves qui chaque jour confient leurs enfants aux agents de la CIVIS.

ZenBus permet de :

- Suivre le déplacement exact de son car

- Recevoir les dernières informations du réseau

- Obtenir des estimations précises du temps d’arrivée

- Rester visible en cas de déviation ou de changement d’itinéraire

- Constater les changements d’itinéraires en cas de détour en raison d’accidents ou de travaux

Disponible sur Apple store et Google Play, l’application est facile à télécharger et à utiliser. ZENBUS est également disponible depuis votre navigateur.

Vous trouverez les liens pour chaque secteur :

- Ville des Avirons : https://zenbus.net/publicapp/avirons

- Ville de Cilaos : https://zenbus.net/publicapp/cilaos

- Ville de L'Étang-Salé : https://zenbus.net/publicapp/etang-sale

- Extras-Muros : https://zenbus.net/publicapp/extras-muros

- Ville de Petite-île Officiel : https://zenbus.net/publicapp/petite-ile

- Saint-Louis - Ville de passion : https://zenbus.net/publicapp/saint-louis

- Saint-Pierre, capitale du sud : https://zenbus.net/publicapp/saint-pierre