Civis : des aides mises en place pour les usagers ayant un assainissement non conforme

Ce vendredi 13 septembre 2024, la Civis informe ses usagers qu'ils pourraient être éligible à des aides à la réhabilitation de l'assainissement autonome dans le cas où ils possèdent une résidence avec un assainissement non conforme. Disposer d'une installation conforme et bien entretenue, c'est aussi participer activement à la préservation de l'environnement et à la protection des ressources en eau. Nous publions le communiqué (Photo : la Civis)