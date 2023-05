Saint-Denis commémore les victimes déportées de la seconde guerre mondiale

Dimanche 30 avril 2023, la ville de Saint-Denis a rendu hommage aux victimes déportées dans les camps de concentration nazis lors de la seconde guerre mondiale. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis.

C’est à la veille du 1er mai, que le traditionnel dépôt de gerbes s’est déroulé au monument aux Morts du chef-lieu. Chaque dernier dimanche d’avril est l’occasion de commémorer le souvenir des victimes et héros de la Déportation dans les camps de concentration et d’extermination nazis pendant la 2nde guerre mondiale. Pour cette cérémonie 2023, la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, et le Préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, étaient accompagnés de la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique Faure, en visite à la Réunion.