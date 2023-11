Huguette Bello participe à la conférence des présidents des régions ultrapériphériques

Ce mercredi 8 novembre 2023, la présidente de région, Huguette Bello, a participé à la Conférence des régions ultrapériphériques dont les travaux se tiennent à Santa Cruz de Tenerife aux Îles Canaries. Neuf régions européennes de l’océan Indien, de la Macaronésie, de l'Amazonie et de la Caraïbe étaient réunis. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région.

La Présidente de Région, Huguette Bello, a participé ce mercredi 8 novembre à la XXVIIIe Conférence des régions ultrapériphériques dont les travaux se tiennent à Santa Cruz de Tenerife aux Îles Canaries, et réunissent les neuf régions européennes de l’océan Indien, de la Macaronésie, de l'Amazonie et de la Caraïbe.

Cette première séance de travail interne a permis, à l’issue de la présentation du bilan de la présidence canarienne, à chacun des Présidents de RUP de présenter les points de vigilance et les priorités de son territoire.

Pour La Réunion, la Présidente Huguette Bello a insisté sur les défis qui pèsent concernant les conséquences et la pris en compte de l’urgence climatique. Elle a également rappelé la nécessité d’appréhender les réalités des RUP face aux politiques climatique, énergétique et environnementale qui seront définies et mises en œuvre au niveau communautaire et dont les impacts pour les RUP nécessitent des adaptations. Par ailleurs, elle a également proposé une méthode basée sur trois principes fondamentaux : concertation, responsabilité et unité solidarité.

Face à l’instabilité que connaît notre planète, face aux crises sécuritaires, économique, énergétique, la situation des RUP ne doit pas être délaissée par l’Union Européenne, et l’ensemble des exécutifs régionaux a souligné sa solidarité et son engagement pour faire porter à Bruxelles la voix des citoyens européens ultramarins, et faire valoir leurs préoccupations et leurs attentes.

Cette session a donné lieu à la signature d’une Déclaration finale par les Présidents des neufs RUP. Ce document de portée politique constituera la feuille de route de la Conférence des Présidents des RUP pour l’année 2024, présidée par La Réunion.

Plus que jamais, le statut des régions ultrapériphériques doit être consolidé et la politique de cohésion nécessite d’être activement soutenue dans le contexte de crises et contraintes aggravées.

Un mandat sera confié au Comité de suivi composé des représentants de chaque collectivité qui sera chargé de sa mise en œuvre.

La XXVIIIe Conférence des Présidents des RUP se poursuit ce jeudi avec la session partenariale associant notamment les représentants du gouvernement des trois États membres (France, Espagne et Portugal) et la Commissaire européenne, Elisa Ferreira.