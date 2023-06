Conseil de surveillance du Grand port maritime : Olivier Hoarau cède les commandes du navire

Et voilà, l'histoire se termine entre Olivier Hoarau et le Conseil de surveillance du Grand port maritime de La Réunion. Au terme de près de dix années à la tête du conseil, le maire de la commune du Port passe la main. Ce mardi 13 juin 2023, c'est l'occasion pour lui de faire le bilan de ses années de mandatures. (Photo Olivier Hoarau photo RB imazpress )

C'était en 2014. Olivier Hoarau avait été élu président du conseil de surveillance du Grand Port maritime de La Réunion, succédant à Alain Gaudin.

Après dix années de mandatures, il est grand temps de faire le bilan. "Dès mon arrivée en 2014, mon objectif était de porter un port européen au cœur de l'Océan indien", déclare Olivier Hoarau.

"Le Grand port Réunion a enregistré des performances non-attendues jusque-là."

2014, fut également l'année où Olivier Hoarau a accueilli le président de la République alors en poste François Hollande. "On a signé l'extension du quai qui permet d'accueillir des navires de plus de 9.000 équivalant 20 pieds, des grands conteneurs."

Une extension qui a permis aux navires d'être déchargés plus rapidement et au grand port d'accueillir plus de porte-conteneurs et donc "a fait de La Réunion le hub de transbordement dans la zone Océan indien".

"Avec beaucoup d'humilité je peux dire que le port de La Réunion est le premier port d'Outre-mer et le 4ème français en nombre de conteneurs traités", dit-il.

- Un port aux multiples atouts -

Le grand port maritime est également un port performant sur le plan écologique, mais également sensible à la préservation du patrimoine.

"On s'est engagé dans des plans pluriannuels de réduction de CO2. Le port c'est tout un environnement qui fait en sorte que l'économie réunionnaise est encore plus performante."

Le port de La Réunion est également un port aux multiples atouts dont Olivier Hoarau a vanté les trois principaux atouts.

"Le port Réunion est un port positionné de façon favorable dans la zone Océan indien qui fait de lui une solution logistique plus avantageuse que le sont les ports du Moyen-Orient", indique Olivier Hoarau.

Autre atout, "le port de La Réunion bénéficie d'une vraie disponibilité climatique exceptionnelle qui offre une escale plus fiable dans la zone".

À cela s'ajoute un port qui fonctionne de manière apaisée. "Hormis de grands événements nationaux, il n'y a pas eu de grève en dix ans", lance l'ancien président du Conseil de surveillance du Grand port maritime.

- 99% des marchandises transitent par le port -

Le port de La Réunion est également un outil de performance en charge de 99% des marchandises qui entrent dans notre territoire.

"C'est tout là l'enjeu de faire en sorte que nous soyons performants", note Olivier Hoarau. "Tout d'abord pour faire en sorte que les navires viennent chez nous, donc il faut être compétitif et nous l'avons été."

Et ensuite "qu'ils déchargent vite et ça je l'ai dit, on a acheté des nouveaux portiques qui font que l'on peut décharger plus rapidement".

Des navires en plus, des marchandises en plus… "L'impact sur l'économie réunionnaise et terrible et c'est tant mieux. Nous avons pu créer en l'espace de quelques années plus de 1.500 emplois directs grâce à l'activité du grand port", note le maire du Port.

"Nous avons pu développer et améliorer la valeur du PIB de la Réunion par la création de richesses que nous avons réalisées sur notre activité portuaire."

"Nous sommes vraiment un outil économique majeur au service de La Réunion et de sa population, conclut-il.

- Un port marqué par les crises sociales et sanitaires -

Le port a également été marqué par de grands chantiers et des crises sans précédent.

Parmi les grands chantiers, le remplacement des portiques, la réhabilitation des grandes maisons des ingénieurs et le chantier de la NRL. "Le chantier de la NRL a bousculé l'activité portuaire. Le port gérait une activité inconnue à ce jour."

Mais ce sont surtout les deux crises sociales et sanitaires qui auront marqué l'histoire du port ces dix dernières années. "Le port a été tout de suite le lieu de concentration, parfois de crispation, tout d'abord lors des gilets jaunes – puisque les lieux de stockage des carburants, l'entrée du port avait été prise d'assaut", souligne Olivier Hoarau. Sur ce point, "il avait été nécessaire pour nous d'être prudent et faire en sorte de sécuriser ces sites".

La Réunion a également connu la crise sociale du Covid. "Pendant toute cette période, le grand port n'a pas fermé", précise l'ancien président du Conseil de surveillance. "Le Grand port a permis aux navires de décharger et à La Réunion d'être réapprovisionnée dans ses besoins alimentaires notamment." Un port qui a également "permis aux équipages de débarquer à La Réunion".

Un port qui a vu des retards considérables dans le traitement des conteneurs. Mais Olivier Hoarau l'assure, "ça revient à la normale". "Nous nous retrouvons sur les mêmes données qu'avant 2019."

En ce mardi 13 juin, Olivier Hoarau, dont la mandature a pris fin en mai, a donc décidé de passer la main. "Je passe la main car je ne veux plus me représenter", dit-il. "Je passe la main car c'est en confiant les rênes à une nouvelle gouvernance qu'on va maintenir le dynamisme impulsé depuis dix ans."

Le souhait qu'il aimerait formuler à son ou sa successeur.e "c'est de réussir les projets à venir du grand port en lien avec les enjeux qui l'attend et préserver le grand port de La Réunion, le préserver des velléités de politique partisane. Le port est le lieu où le consensus prime."

Olivier Hoarau qui confie espérer qu'une femme prenne la tête du Grand port maritime de La Réunion. Le maire du Port, qui restera tout de même membre du Conseil de surveillance.

Le ou le futur.e personne qui présidera le Conseil de surveillance du Grand port maritime de La Réunion, sera quant à lui connu ce jeudi, lors d'élections.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com