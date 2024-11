Conseil départemental : retour sur l’hommage œcuménique aux travailleurs engagés

Le Conseil départemental et le Collectif pour la mémoire des engagés (Fédération tamoule de La Réunion, Fédération des associations chinoises de La Réunion, association Kafpab, associations Zangoun et Miaro) organisaient, le lundi 11 novembre 2024, une journée d’hommage aux travailleurs engagés. L'événement a eu lieu au Lazaret de la Grande-Chaloupe, 142 ans après la fin officielle de l’engagisme indien, dans le plus emblématique des lieux de quarantaine de La Réunion. Nous publions le post ci-dessous (Photo : Conseil départemental)