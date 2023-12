Conseil régional : visite du chantier de réhabilitation du Pont suspendu de la Rivière de l’Est

Ce jeudi 30 novembre s'est tenue la visite du chantier de réhabilitation du Pont suspendu de la Rivière de l’Est en présence de la Ministre de la Culture, du Ministre délégué aux Outre-mer, de la présidente de Région et de conseillères régionales. Nous publions leur communiqué ci-dessous. (Photo Photo Sly.www.imazpress.com)

Ce jeudi 30 novembre, la Présidente Huguette Bello a participé à la visite du chantier de réhabilitation du Pont suspendu de la Rivière de l’Est, aux côtés de la Ministre de la Culture, Rima Aabdul Malak, du Ministre délégué aux Outre-mers, Philippe Vigier, et des Conseillères Régionales, Patricia Profil et Anne Chane-Kaye Bone Tavel.

"C’est un site touristique majeur pour l’Est de l’île avec une vue magnifique sur la rivière de l’Est. Ce nouveau pont est un joyau dans un écrin de verdure." Anne Chane-Kaye Bone Tavel

"C’est le sauvetage d’un zarlor" Michel Vergoz, Maire de Sainte-Rose

"Ce pont fut inauguré il y a 130 ans, comme le plus long du monde avec ses 150 mètres de portée. Il fut un pionnier, dont l’élégance majestueuse frappe toujours. Aujourd’hui, nous officialisons la renaissance de cet ouvrage d’art construit pour relier Sainte-Anne et Sainte-Rose. Nous devons rendre hommage à ses constructeurs, qui ont su dès l’époque allier technique et esthétique. C’est une source d’inspiration. Le seul pont suspendu de La Réunion est une pièce majeure de notre patrimoine. Ce pont est un livre à ciel ouvert. Il raconte l’histoire de notre île. Il témoigne de l’audace des Réunionnais" Huguette Bello, Présidente de la Région

"C’est une belle aventure humaine. Ce pont est une incarnation de l’histoire. Il s’agit d’un véritable chef d’oeuvre." Rima Abdul Malak, Ministre de la Culture

"Nous devons tous être fiers de ce travail réalisé collectivement. Nous recevons le patrimoine en héritage, à nous, ensuite, de le transmettre aux générations futures" Philippe Vigier, Ministre délégué aux Outre-mers