Cyclone Chido, les départements de France en soutien de Mayotte

Le cyclone Chido a frappé Mayotte avec une rare intensité. Les dégâts matériels sont considérables et le bilan humain s’alourdit d’heure en heure (Photo : AFP)

Départements de France ouvre un compte spécial, en son sein, afin de recueillir les dons de première urgence des Départements pour venir en aide à Mayotte et ses habitants.

Le secours à personne est, comme il se doit, coordonné par le ministère de l’Intérieur et un certain nombre de nos SDIS sont déjà ou seront prochainement sollicités.

Au-delà de la première urgence et de la course de vitesse pour sauver les vies, la reconstruction va être un enjeu d’autant plus important que le Département de Mayotte faisait déjà face à des défis considérables, tant au niveau de la production et la distribution d’eau potable qu’en matière d’urbanisme. Les infrastructures routières et les établissements scolaires ont été sévèrement touchés et nécessiteront de très lourdes réhabilitations.

Une fois l’urgence passée et l’évaluation des dégâts réalisée, Départements de France établira en concertation étroite avec Ben Issa Ousseni, le Président du Département de Mayotte, les besoins en matériels et surtout en compétence pour aider Mayotte dans ses efforts de reconstruction. Les Départements seront de nouveau sollicités pour détacher, sur place et en coordination avec Cyrille Melchior, le Président de La Réunion et Président de la commission des outre-mer de DF, sur place, les équipes nécessaires au renforcement des moyens d’action du Département de Mayotte.

"Les Présidents de Départements comme tous les Français ont été horrifiés par l’ampleur de cette catastrophe et souhaitent tous venir en aide au plus jeune de nos Départements. Départements de France est totalement mobilisée en ce sens", a indiqué François Sauvadet, président de Départements de France.