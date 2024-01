Cyclone en approche, préparez-vous

Le TCO rappelle aux habitants de l'Ouest les bonnes pratiques à l'approche du cyclone. Élaguer les arbres et branches en prévention, faire des réserves d'eau, de bougies et de piles, ne pas laisser trainer les objets, sont parmi les conseils données. Nous vous partageons le communiqué : (photo : ONF)

Habitants du Territoire de l’Ouest, voici un rappel de ce qu’il convient de faire à l’approche d’un cyclone.

Élaguez vos arbres et arbustes en prévention

Les branches d’arbre peuvent se transformer en projectiles en cas de vent violent. En prévention, il est donc nécessaire d’élaguer vos arbres et arbustes.

Cette recommandation est aussi particulièrement importante à suivre si vos arbres se trouvent à proximité des lignes électriques. Dans ce cas, l’élagage devra se faire tout au long de l’année et en particulier au début de la période cyclonique. Cela empêchera ainsi les branches de venir percuter les lignes, provoquant ainsi leur rupture ou des risques d’électrocution.

Une fois bien taillés, que faire avec vos déchets végétaux ?

Vous pouvez les apporter dans l’une des déchèteries du Territoire de l’Ouest ;

Ou présenter vos déchets végétaux à la collecte en porte-à-porte et en respectant bien votre calendrier de collecte des déchets.

Mettez vos bacs à l’abri

En cas de forts vents ou de cyclone, mettez vos bacs à l’abri.

Vous pouvez également les attacher ou les lester (mettre des choses lourdes dans le bac pour qu’il ne se renverse pas ni ne s’envole).

Vous éviterez aussi que vos déchets se retrouvent éparpillés sur les trottoirs, par le vent ou par les animaux errants (chiens, chats).

Faites des réserves d’eau, de bougies et de piles

Remplissez des bouteilles, des bassines et autres seaux d’eau avant que le temps ne se gâte.

L’eau au robinet peut en effet être coupée soit en prévention (avant l’arrivée du cyclone pour protéger les équipements et mieux appréhender le retour en eau après le passage de la tempête), soit suite à des casses dues aux intempéries.

De même l’électricité peut aussi être coupée. Une provision de piles et de bougies vous sera alors d’un grand secours !

Ne laissez traîner aucun objet pouvant s’envoler

Vous avez peut-être stocké dans votre cour ou votre jardin quelques objets, tels que des feuilles de tôle ou vieux meubles et accessoires…?

En prévention, vous pouvez apporter vos encombrants en déchèterie, ou les présenter à la collecte. Tout ce qui s’envole, branchages ou objets de toutes sortes, représente potentiellement un danger pour votre sécurité et peut boucher les canalisations et caniveaux, et les faire déborder.

À l’annonce de l’alerte rouge, rentrez et sécurisez vos déchets ainsi que vos bacs roulants. Ne les laissez pas sur la voie publique.

Et une fois les intempéries passées…

Vous aurez certainement à nettoyer votre cour pour la remettre en état.

Faites attention à bien trier vos déchets pour les présenter à la collecte (en respectant bien le calendrier) : les déchets végétaux séparés des encombrants.

Vous pouvez aussi aller déposer vos déchets en déchèterie.

Faites bouillir l’eau du robinet pour les usages alimentaires.

Restez connectés !

Dans tous les cas, surtout si une intempérie survient, nous vous invitions à rester connectés sur le site internet et les réseaux sociaux du Territoire de l’Ouest (Facebook, X) pour vous tenir informés de l’évolution de la situation.