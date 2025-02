Cyclone Garance : transport, déchets… le point sur le Territoire de l’Ouest

Le Territoire de l'Ouest informe que le cyclone Garance aura des conséquences sur la sécurité des biens et des personnes, ainsi que sur les services publics. Les services impactés seront les suivants : le transport urbain, les déchèteries ainsi que le trafic. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Concernant le transport urbain, en raison du déclenchement de l’alerte rouge en début de soirée, Kar’Ouest informe sa clientèle que les derniers départs de bus se feront, au plus tard, à 16 h, ce jeudi 25 février 2025.

Les déchèteries fermeront, elles aussi, leurs portes à 15 h 30. Concernant les collectes de vos déchets, celles-ci seront également interrompues à partir de 15 h.

Après 15 h, il est demandé aux usagers de rentrer leurs bacs, que ceux-ci aient été collectés ou non, leurs déchets végétaux et encombrants. Entreposez-les à l’intérieur de votre cour ou jardin, et si possible à l’abri des intempéries.

Pour rappel, ceux-ci peuvent se transformer en projectiles très dangereux avec les vents violents et les pluies torrentielles. Il est demandé de ne pas laisser ces déchets sur les trottoirs et d'éviter la proximité avec les canalisations et les caniveaux.

Le Territoire de l’Ouest installera un barrage sous le pont de la RD5-Grande Fontaine, ce jeudi 27 février 2025, dès 17 h, pour prévenir les risques d’inondation dans le centre-ville de Saint-Paul.