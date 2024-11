Cyrille Melchior réaffirme le soutien du Département à la filière BTP

Dans le cadre de son séjour à La Réunion, le président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) Alain Grizaud a rencontré le Président du Département Cyrille Melchior et son vice-Président délégué aux finances et à l'habitat Jeannick Atchapa, le 8 novembre à Saint-Gilles. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Département)

Entouré des acteurs locaux de la filière BTP, et en présence du président du Medef ainsi que d’autres élus, Alain Grizaud a partagé ses "vives inquiétudes face au contexte national de restriction budgétaire et aux éventuels impacts des mesures gouvernementales évoquées dans le cadre du projet de loi des finances 2025, notamment sur l’Outre-mer".

Le président Cyrille Melchior a réaffirmé le soutien du Département à l’ensemble de la filière : "le BTP réunionnais a tiré la sonnette d’alarme et a organisé plusieurs rencontres avec les décideurs publics. Le Département a pris toutes ses responsabilités dans ce contexte de crise en participant activement à ces rencontres. Nous avons poursuivi nos efforts constants, pour soutenir la commande publique et les entreprises du BTP".

"En effet, en 2023, les investissements de la Collectivité s’élevaient à près de 210 M€ (contre 129 M€ en 2019) et portent notamment sur les collèges (25M€), l’entretien des routes (30M€), l'eau (30M€), l’amélioration de l’habitat (30M€) ainsi que sur laréhabilitation du patrimoine départemental dans les domaines du médico-social, de la culture, des services... (50M€)."

Cyrille Melchior n’a pas manqué d’évoquer les travaux menés ou déjà réalisés dans le cadre des Pactes de Solidarité Territoriale (PST) engagés avec les Communes, qui se poursuivent avec le Pacte Département Territoire (PDT), au bénéfice des entreprises locales.

Les chantiers d’envergure qui seront mis en œuvre par le Département en partenariat avec les acteurs du BTP n’ont pas été oubliés, à l’instar des travaux du futur refuge du Piton des Neiges qui démarreront en 2026, après la reconstruction réussie du Gîte du Volcan, récemment présenté à la presse.

À ce sujet, Cyrille Melchior s’est déclaré : "fier d’avoir pu porter un tel projet avec les acteurs du BTP. C’est la preuve que le bien travailler ensemble nous permet de relever les plus beaux et les plus grands défis. C’est en tout cas le sens de notre engagement en faveur du BTP réunionnais et des emplois, piliers d’une économie prospère et dynamique".

