Cyrille Melchior reçoit Hervé Gaymard, Président du Conseil départemental de Savoie

À l'occasion d'une conférence sur De Gaulle et l'outre-mer

Hervé Gaymard, Président du Conseil départemental de Savoie, a été reçu par Cyrille Melchior, vendredi 6 octobre 2023, pour un entretien privé. Les deux présidents d’exécutifs territoriaux ont ainsi pu échanger sur les problématiques de leurs collectivités, mais Cyrille Melchior a surtout tenu à remercier son homologue pour sa venue dans l’île à l’occasion des commémorations du 70e anniversaire de la première visite du général De Gaulle à La Réunion, le 7 octobre 1953. Voici le communiqué (Photo : Département)

Ancien ministre, Hervé Gaymard est en effet Président de la fondation Charles de Gaulle, et c’est au nom de cette fondation qu’il a donné dans l’Hémicycle du Département une conférence sur "De Gaulle et l’outre-mer", à l’invitation de l'association "Le gaullisme au cœur", qui est présidée par René-Paul Victoria.

"Cette conférence met en lumière une étape décisive de l’histoire réunionnaise, expliquait Cyrille Melchior en introduction de cette conférence. Onze ans après le ralliement de La Réunion aux Forces françaises libres, sept ans après la départementalisation de notre île, le général De Gaulle foulait pour la première fois la terre réunionnaise. La Réunion et les Réunionnais l’accueillaient bien évidemment avec une grande liesse. Lui, le héros de la résistance et de la Libération. Lui, le premier Président de la 5ème République. Lui, le fondateur d’une certaine idée de la France et ses valeurs, ce que nous appelons communément les valeurs gaullistes."

Cyrille Melchior profitait également de cette occasion pour rendre hommage à deux figures du gaullisme à La Réunion, décédées cette année, André-Maurice Pihouée et Marc Gérard.