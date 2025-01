Cyrille Melchior rencontre Ben Issa Ousseni pour renforcer le partenariat avec le Département de Mayotte

En déplacement à La Réunion, le Président du Conseil départemental de Mayotte Ben Issa Ousseni a été reçu par Cyrille Melchior, vendredi 10 janvier 2025 au Palais de la Source. Les actions de solidarité mises en place en faveur de la population mahoraise, suite au passage du cyclone Chido étaient au centre de la rencontre entre les deux présidents, entourés de leurs collaborateurs respectifs. (Photo : Département de La Réunion)

Dans le cadre de la reconstruction de Mayotte, le Département de La Réunion s’est notamment proposé "d’accompagner le plan de reboisement de l’île. Cyrille Melchior a précisé que, les expériences concluantes que nous avons acquises dans le cadre du Plan 1 Million d’Arbres pour La Réunion (P1MA) seront mise à profit, pour développer les pépinières qui devront être mises en place à Mayotte".

Ben Issa Ousseni, pour sa part, a manifesté sa "reconnaissance en direction de la population réunionnaise qui, à travers le Département de La Réunion, s’est fortement mobilisée pour porter assistance aux sinistrés".

Il a été rappelé notamment qu’en plus de l’aide d’urgence de 250 000€ votée en séance plénière le 18 décembre 2024, le Département a prêté main forte à la Maison de Mayotte de La Réunion pour le chargement et le transfert par voie maritime de 20 palettes contenant de l’eau, des conserves, des vêtements et des chaussures.

De même la collectivité réunionnaise a envoyé un conteneur de produits alimentaires et d’hygiène le 28 décembre 2024.

Les deux présidents souhaitent que les procédures de dédouanement de ces aides en nature arrivées à Mayotte soient accélérées pour qu’elles puissent être mises à disposition de la population dans les meilleurs délais.

La rencontre au Palais de la Source a également permis aux Présidents Cyrille Melchior et Ben Issa Ousseni de fixer les bases d’une nouvelle convention de partenariat renforcé entre les deux collectivités.