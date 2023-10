Cyrille Melchior réunit ses vice-Présidents pour préparer les suites du CIOM

Après la rencontre avec le Président de la République et en prévision de son entrevue avec le ministre des outre-mer programmée le 23 novembre à Paris, Cyrille Melchior, président du conseil départemental, a réuni ses vice-Présidents ce mercredi 25 octobre. Nous publions ci-dessous le communiqué (photo : Département)

L’exécutif départemental a ainsi pu continuer à travailler en commun les dossiers portés depuis plus d’un an par la Collectivité dans le cadre du Comité interministériel des outre-mer (CIOM). Des dossiers pour lesquelles les demandes du Département ont été reprises en partie par le Gouvernement et qui continueront d’être discutés dans les semaines et mois qui viennent.

Le statut de La Réunion, la cherté de la vie, le logement, le vieillissement et les contrats de convergence ont par exemple été abordés au cours de cette réunion. Ou encore l'accueil des publics vulnérables, les équipements culturels et l’autosuffisance alimentaire.

Lors de cette réunion, Cyrille Melchior a salué l'engagement et la contribution de ses vice-Présidents dans le cadre de leurs délégations respectives. Travail essentiel au bon développement de notre territoire.