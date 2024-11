Cyrille Melchior souhaite la bienvenue au nouveau consul général de Chine Chen Xiaolei

Le nouveau consul général de Chine à La Réunion, Chen Xiaolei a été reçu le 20 novembre à l’hôtel du Département par le président Cyrille Melchior. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photo : Conseil départemental)

"Cette visite de courtoisie se présente comme une nouvelle opportunité pour nous, de renforcer les liens d’amitié et de coopération entre La Réunion et la Chine. Ensemble, nous avons échangé sur des sujets importants qui peuvent bénéficier à notre territoire, notamment dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, des sports et du tourisme. Monsieur le Consul général s’est également intéressé aux initiatives du Département dans le domaine du "Bien vieillir"".

"Ces échanges reflètent l’ouverture de notre île au monde et notre volonté de bâtir des partenariats solides et durables, notamment avec les pays du peuplement. Nous avons hâte de poursuivre cette collaboration prometteuse pour le bien de nos populations", a déclaré Cyrille Melchior.