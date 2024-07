Cyrille Melchior souhaite plein succès aux 14 ambassadeurs du sport réunionnais

Dans quelques jours, s'ouvrent les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Des milliers d'athlètes sur le terrain, dont 13 sportifs de La Réunion qui représenteront la France (et un la Suisse). Cyrille Melchior, président du Département, a tenu d'ores et déjà à les féliciter. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photo : Département)

"L’intense ferveur et le formidable engouement populaire qui régnaient dans les quatre coins de l’île, lors de l’accueil de la flamme olympique que nous avons organisé avant et pendant la journée mémorable du 12 juin 2024, témoignent de l’attachement des Réunionnais au sport en général, et aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, en particulier. Notre île sera au rendez-vous, grâce à la performance de chacun de nos 14 athlètes de haut niveau, qualifiés pour participer à cet événement planétaire. En mon nom personnel et au nom de tous les élus du Conseil départemental, j’adresse mes sincères félicitations à ces représentants de l’excellence sportive réunionnaise dans leurs disciplines respectives.

Que soient couronnés de succès, vos formidables parcours, soutenus au quotidien, par les dirigeants, les entraîneurs, les fédérations, les ligues, les comités, les clubs, les familles ainsi que par notre Collectivité, à travers les dispositifs d'aides aux sportifs de haut niveau, notamment les billets d'avion lors des phases préparatoires, les bourses et autres primes attribuées régulièrement.

Je souhaite de belles victoires et une pluie de médailles à Marine Boyer en gymnastique artistique ; Johanne Defay en surf ; Fabrisio Saidy et Raphael Mohamed en athlétisme ; Oriane Bertone et Manon Lebon en escalade ; Melvyn Richardson et Dika Mem en handball ; Jordan Sepho et Camille Drouin au rugby, ainsi qu’à nos athlètes paralympiques, particulièrement méritants : Dimitri Pavadé en athlétisme, Laurent Chardard en para natation et Gaël Rivière au cécifoot.

Je n’oublie pas Alexandre Dallenbach - qui portera le maillot de la Suisse - en pentathlon moderne.

Chers Athlètes ! Le cœur des Réunionnais battra à l’unisson, pour vous soutenir durant vos épreuves respectives, et tout au long de votre quête de performances et de médailles. Nou mèt ansamb !"