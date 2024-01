Le Tampon : les travaux sur le transformateur de Bras Creux bientôt terminés

D'après un communiqué émis par la mairie du Tampon, EDF réalise actuellement des travaux visant à rétablir l'alimentation électrique du transformateur de Bras Creux. Les travaux devraient se terminer pour 16h ce samedi 20 janvier, et les résidents actuellement privés d'électricité devraient être réalimentés à ce moment-là (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Le maire du Tampon est "intervenu à plusieurs reprises auprès de Monsieur le Sous Préfet de Saint Pierre et de la Direction Régional d'EDF pour réitérer sa demande urgente pour mettre sous tension pour des milliers de familles Tamponnaises en détresse et en souffrance par rupture d'énergie électrique et qui sont desservis à partir du transformateur de Bras Creux" dit la commune.

Selon EDF, les importants travaux actuellement menés par EDF seront terminés pour 16h ce samedi, et que la mise sous tension en électricité sera donc réalisée à la même heure.