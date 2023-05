De jeunes footballeurs Saint-Gillois vont décoller pour la Métropole

Ce jeudi 11 mai, dix-huit joueurs de la catégorie U13 de l’école de football de Saint-Gilles-les-Bains s’envoleront pour la Métropole pour une durée de 12 jours. Accompagnés de trois éducateurs et de quatre parents, ces dix-huit jeunes réunionnais âgés de treize ans s’apprêtent à vivre un voyage placé sous le signe du sport. (Photo : ville de Saint-Paul)



Leur périple sportif débutera par la participation à deux tournois : le premier à Verson, suivi d’un match à Saint-Lô en Normandie. Ensuite, l’équipe se dirigera vers la ville de Caen pour disputer deux matchs amicaux contre les clubs de Bondy et de l’Avant-Garde Caennaise.

Leur séjour se poursuivra avec la visite des célèbres monuments parisiens, dont le Stade de France, et ils auront également la chance d’assister aux matchs PSG/Ajaccio et Le Havre/USVA.



Parallèlement, diverses activités sont prévues, telles qu’une croisière en bateau-mouche, la découverte du Mont Saint-Michel et une visite au Parc Astérix.