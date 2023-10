Territoire de l'Ouest de La Réunion : les déchets à base de plâtre interdits en déchèterie

Depuis le 6 octobre 2023, les déchèteries du Territoire de l'Ouest n’acceptent plus les déchets à base de plâtre en raison de nouvelles réglementations. La collectivité invite donc les administrés à les déposer directement au Centre de Valorisation des Déchets de Pierrefonds. Nous diffusons leur communiqué.

Nos déchèteries du Territoire de l’Ouest ne seront plus en mesure d’accepter les déchets à base de plâtre. Cette modification résulte de nouvelles réglementations plus strictes en matière de gestion des déchets, exigeant la valorisation des déchets de plâtre auprès du Centre de Valorisation des Déchets situé à Saint-Pierre. À compter du soir du 6 octobre 2023, les déchets de plâtre ne seront plus acceptés dans nos déchèteries.

Nous vous prions de bien vouloir apporter vos déchets de plâtre directement sur le site de valorisation situé à Pierrefonds. Nous sommes conscients que cette transition peut être délicate, tant pour nos agents de déchèterie que pour nos usagers.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération pendant cette période de transition.