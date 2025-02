Département : une vidéo pour comprendre la distribution "équitable et équilibrée" des ressources en eau

Face à la sécheresse et aux critiques de certains concernant le basculement de l'eau d'est en ouest, le Conseil départemental a décidé de publier une vidéo explicative. Il est notamment rappelé que "l'est reçoit en moyenne 4.900 mm de pluie par an, tandis que l'ouest, plus aride, n'en perçoit que 1.300 mm." La vidéo est disponible ci-dessous (Photo : sly/www.imazpress.com)

C'est dans ce contexte, que le Département a lancé en 1995 le projet ILO "Irrigation du Littoral Ouest", connu sous le nom de basculement des eaux. "Contrairement aux idées reçues, le projet de transfert des eaux n'a aucun impact sur l'alimentation en eau potable des communes de l'Est telles que Salazie, Saint-André ou Bras-Panon", assure le Conseil départemental.