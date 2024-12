Département : adoption d'une motion en soutien aux agriculteurs

Réuni en séance plénière ce mercredi 18 décembre 2024, le Conseil départemental de La Réunion a adopté une motion visant à soutenir le secteur agricole face à la sécheresse exceptionnelle qui sévit sur l’île. Les élus ont appelé à une reconnaissance rapide de l’état de calamité agricole par l’État et à la mise en œuvre de mesures d’urgence pour venir en aide aux agriculteurs en difficulté. (Photo : www.imazpress.com)

Le département a souligné le rôle structurant de l’agriculture dans l’économie réunionnaise, avec plus de 10.200 emplois et 6 300 exploitations représentant 1,4 % du PIB local. Face aux défis posés par le changement climatique, les élus ont rappelé leur engagement à poursuivre les aménagements hydrauliques pour garantir un accès suffisant à l’eau, notamment à travers les programmes Prodeo pour les hauts de l’île et Meren pour les micro-régions Nord et Est.

Lire aussi - Département : un budget primitif 2025 de 1,35 milliard d'euros, en hausse de 1,7%

La collectivité a également mis en avant ses efforts récents, avec 6 millions d’euros consacrés depuis quatre ans à la réhabilitation de retenues collinaires et à l’acquisition de citernes. Toutefois, ces initiatives ne suffisent pas à compenser l’impact des sécheresses de plus en plus fréquentes et intenses, aggravées cette année par le mois de juillet le plus sec depuis 53 ans et un déficit pluviométrique atteignant 80 %.

- Une motion pour soutenir la souveraineté alimentaire de l’île -

La motion appelle également à une indemnisation rapide des pertes de récolte et à l’activation de dispositifs d’aide à la trésorerie annoncés par le ministère de l’Agriculture. Pour le Conseil départemental, ces mesures sont essentielles pour maintenir la résilience du secteur agricole réunionnais, déjà fragilisé par la crise sanitaire, le cyclone Belal et la hausse des coûts liée au conflit russo-ukrainien.

Lire aussi - Département : 250.000 euros débloqués en urgence pour venir en aide à Mayotte

Cette mobilisation témoigne de la volonté des élus de "préserver la souveraineté alimentaire de l’île et de soutenir les agriculteurs, acteurs clés de l’aménagement et du développement durable du territoire", indique le Département.