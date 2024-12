Département : un budget primitif 2025 de 1,35 milliard d'euros, en hausse de 1,7%

Ce mercredi 18 décembre 2024, les élus du Département ont été amenés à voter le budget primitif 2025. Malgré huit abstentions, il a été adopté et se porte à 1,35 milliard d'euros, soit une hausse de 1,7% par rapport au budget primitif 2024. Malgré les incertitudes liées au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, le Conseil départemental entend "poursuivre en responsabilité la réalisation de son plan de mandature au service de la population et du territoire réunionnais". (Photo : www.imazpress.com)

Les recettes de fonctionnement du budget principal pour 2025 sont prévues à un niveau de 1,159 milliard d'euros. Les dépenses de fonctionnement inscrites à ce budget primitif s'élèvent à 1,108 milliard d'euros, en progression de 3,4% par rapport au budget primitif 2024. Le Département compte ainsi maintenir l'entiereté des compétences et missions qui lui sont dévolues, notamment dans le domaine de l'action sociale.

- "Un budget difficile" -

En matière d'investissement, le Conseil départemental entend maintenir un "effort significatif" en 2025. 168,8 millions d'euros seront alloués aux dépenses d'investissement. "C'est un budget difficile", a concédé Cyrille Melchior, le président du Conseil départemental. "Tous les départements de France sont impactés par l'absence de budget de l'État mais malgré cela nous sommes engagés dans une volonté d'équilibre de nos finances", a poursuivi le président.

Pour garder un budget équilibré, le Département va devoir réduire les dépenses. "Les premières des restrictions on se les applique à nous-mêmes", a lancé Cyrille Melchior. Réduction des charges de fonctionnement, réduction des dépenses énergétiques, maintien de la masse salariale... Toutes les économies seront importantes afin d'éviter de mettre les finances dans le rouge. Écoutez :

"On a travaillé à dégager une progression de 1,7%, à peu près 20 millions d'euros, car nous sommes dans l'obligation d'accompagner les publics les plus fragiles", a encore ajouté le président du Département. Parmi les priorités: les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, la petite enfance, ou encore la lutte contre les violences intrafamiliales.

- Des améliorations espérées prochainement -

En outre, le Département espère que lorsque le budget de l'État sera voté, il sera possible "d'apporter des améliorations". Pour cela, le président du Conseil départemental attend des garanties sur certains fonds provenant de l'État. À travers le budget supplémentaire voté l'année prochaine, une hausse est donc envisageable, même si pour l'heure il est trop tôt pour se projeter davantage.

Parmi les autres rapports à l'ordre du jour: la présentation d'un Code de déontologie des élus du Département ; la création d'un comité de probité, de transparence et d'audit ou encore la validation du dispositif "Budget d'initiatives citoyennes (BIC)" pour les 4 prochaines éditions, de 2025 à 2028".

À noter que lors de cette séance plénière dédiée au budget primitif 2025, les élus départementaux ont observé une minute de silence en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte. Ils ont ensuite décidé unanimement de débloquer 250.000 euros en faveur de l'île au lagon et de sa population. Cette somme fait monter à un million d'euros l'aide apportée par l'association départements de France.

