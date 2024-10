Département : amplifier l'accompagnement des bénéficiaires du RSA

Ce mercredi 16 octobre 2024 s'est tenu le 6ème comité de pilotage du plan départemental d'intervention au sein de l'hémicycle du Palais de la Source au Département. Un COPIL qui s’est tenu en présence du directeur de France Travail, du directeur de la Caisse d’Allocations Familiales, de la directrice de l’Association régionale des Missions Locales et de l’adjoint au sous-préfet à la cohésion sociale. Le mot d'ordre de cette COPIL amplifier l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : le Département)

Beaucoup d'acteurs de l’insertion étaient présents pour ce point d’étape et surtout pour poser les bases du prochain PDI. Le COPIL avait pour objectif de présenter le bilan du PDI actuel 2022-2024, qui prévoit de déployer à minima 99 000 actions individuelles et collectives en direction des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA).



"L’évaluation du PDI portée par les membres du consortium constitué depuis la recentralisation du RSA montre que nous sommes en très bonne voie pour atteindre les deux principaux objectifs que nous nous étions fixés. À savoir, faire en sorte que chaque allocataire du RSA bénéficie au moins d’une mesure d’accompagnement, notamment dans le cadre d’un contrat d’engagement réciproque et déployer a minima 99 000 actions individuelles ou collectives" a expliqué en préambule le président du Département Cyrille Melchior.

Et le bilan est plutôt satisfaisant puisque force est de constater qu’à ce jour 2 allocataires sur 3 ont bénéficié d'un accompagnement individuel et plus de 90 000 actions individuelles ou collectives ont déjà été déployées.



"De plus en 2022, l’impact décisif du R+ sur la baisse du nombre de bénéficiaires du RSA présentait un taux de sortie positive de 50 %. Par ailleurs, en janvier 2024, selon les données de la CNAF, on comptabilisait 93 724 allocataires du RSA à La Réunion contre 97 095 en janvier 2022 et 100 724 en janvier 2021. Il s’agit d’une baisse sans précédent et ininterrompue depuis maintenant plus de 3 ans. L’évaluation met aussi l’accent sur les points à améliorer comme le logement, la garde d’enfant ou encore la santé", a encore précisé le Président du Département.

Quatre orientations ont été retenues pour la feuille de route du futur PDI.

· - Faciliter l’accès aux droits et amplifier l’accompagnement social des publics les plus éloignés de l’emploi. Prendre notamment en charge les problématiques spécifiques comme la santé, le logement, la parentalité ou encore le budget ;

· - Renforcer l’accompagnement global, social et socio-professionnel des publics s’inscrivant dans les parcours d’insertion par l’activité ;

· - Accélérer et sécuriser l’accès à la formation professionnelle des publics immédiatement employables ou prêts à développer leur activité. Pour cela, déployer des passerelles entre les acteurs de l’insertion et les entreprises.

· - Développer la coordination des actions sociales et d’insertion sur le territoire en renforçant les interventions de proximité.