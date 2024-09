Etang-Salé : appel à projet sur l’ouverture du relais d'accueil Ti kaz forêt

L’office national des forêts et le le conseil départemental lancent un appel à projet pour permettre l’ouverture prochaine du local "Ti Kaz Forêt", dans la forêt de l’Etang Salé. Les dépôts des candidatures sont fixés jusqu’au 15 novembre 2024 à minuit, heure de la Réunion. Il s'agira du" premier dispositif destiné à accueillir, informer, et offrir au public un point de service avec restauration rapide et sanitaires, en milieu forestier. Nous publions le communiqué le communiqué du Département (Photo Le Département )

Le Département de La Réunion est propriétaire de 100 000 hectares d'espaces naturels, comprenant 95 % des forêts de l'île et représentant 40 % de sa superficie totale. Ces espaces constituent l’un des piliers de l’attractivité touristique du territoire, et offrent un cadre d’exception à la pratique d’un large panel d’activités touristiques et de loisirs, tant pour les visiteurs extérieurs que pour les résidents.

La collectivité départementale s’attache, avec l’ensemble de ses partenaires, et notamment l’ONF, à préserver mais aussi à rendre ce patrimoine accessible et à favoriser sa découverte et son appropriation par les visiteurs grâce à des aménagements dédiés (belvédères, aires d’accueil, itinéraires de randonnée, sentiers botaniques, etc.)

L’ONF et le Département ont réalisé, au cœur de la forêt départemento-domaniale de l’Etang Salé, le premier dispositif destiné à accueillir, informer, et offrir un point de service (restauration rapide et sanitaires) au public en milieu forestier.

Le relais d’accueil « Ti Kaz Forêt » a été conçu pour proposer des services aux visiteurs tout en s’intégrant de manière harmonieuse à l’environnement forestier.

Le bâtiment d’environ 130 m2, entièrement réversible et transposable, est construit en partie avec des matériaux locaux (menuiseries en bois de cryptoméria). Son objectif est :

- D’accueillir un camion-bar pour la vente de produits alimentaires et de boissons.

- De mettre à disposition du public des sanitaires accessibles à tous même sans consommation des produits vendus sur place.

- De fournir au public un lieu d’accueil et de renseignements.

- De mettre à disposition des équipements spécifiques dédiés aux sports de nature (borne vélo, barre d’attache pour chevaux équipée de seaux…)

A la fois gestionnaire du site et animateur, ce dernier pourra mettre en œuvre son projet de vente de denrées alimentaires tout en étant responsable de l’entretien du local et de ses abords. Représentant du Département et de l’ONF, il sera également chargé de fournir des informations au public sur le massif forestier.

Les offres seront évaluées sur la base de trois critères :

- La qualité du projet proposé, sa cohérence au regard du site et des attentes des usagers, et son originalité.

- La qualité environnementale du projet, notamment la solidité du projet d’entretien du site.

- La qualité financière de l’offre.