Département : la caravane d'accès aux droits et à l'information est en route

Démarches administratives et sociales

Les 3 caravanes du Département sillonnent actuellement les routes de l'île pour informer et accompagner la population dans ses démarches administratives et sociales. Selon le conseil départemental, "les professionnels sont à l'écoute", que ce soit pour finaliser un dossier, obtenir des conseils en santé ou parentalité, ou encore pour renseigner les habitants sur leur droits. Cette semaine, les caravanes posent leurs valises de 9h à 14h, à : Le Port ; Saint-Benoit ; Saint-Louis ; La Saline ; Bras Panon ; Saint-Pierre ; Le Tampon ; Saint-Denis ; Sainte-Suzanne et la Plaine des Cafres. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Département de La Réunion)