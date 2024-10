Département : lancement du programme pour promouvoir le créole à l'école

Le 28 octobre dernier, lors de la journée internationale de la langue et de la culture créoles, le Département et le Rectorat de La Réunion ont lancé le programme Kabar fonnkèr marmay au collège de Terre-Sainte. L'occasion de promouvoir le créole à l'école et de rappeler qu'il s'agit de la langue régionale la plus parlée en France, avec près de 1 500 000 locuteurs. (Photo : Département)

Selon Sabrina Tionohoué, conseillère départementale délégué à la vie éducative, "cette action vise à inscrire des pratiques en art oratoire dans un implicite culturel partagé et à solliciter la créativité des élèves ainsi qu’à développer leur imaginaire en prenant appui sur la langue et la culture régionales ".

Le collège de Terre-Sainte est l'un des 10 établissements accueillant une section "Langue vivante régionale créole". Soutenus par l'artiste Olivier Cadet et la marraine du programme, Maya Kamati, les élèves de Terre-Sainte et de l’école Jean Albany seront accompagnés à créer, et développer un imaginaire autour de la thématique "Horizon". En fin d'année, à l'occasion du Printemps des poètes, l'expérience sera valorisée à travers une restitution publique au Téat Plein Air de Saint-Gilles.