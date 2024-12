Département : le talent de la jeunesse réunionnaise mise à l’honneur

Le rugbyman Jordan Sepho, médaillé d’or aux derniers Jeux Olympiques et la championne de gymnastique Marine Boyer ont reçu la médaille du mérite départemental des mains du président du Département Cyrille Melchior. Cinq lauréats du prix départemental de l’Excellence ont également été récompensés. Organisé pour la deuxième fois, après une première édition en 2019, ce concours "vise à récompenser l’innovation, la créativité et l’engagement des 18 à 29 ans", selon les mots du Département. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Département de La Réunion)

Cyrille Melchior a déclaré aux gagnants : "Vous êtes les ambassadeurs de l’excellence de la jeunesse réunionnaise, dans le domaine sportif. Nous vous souhaitons d’aller le plus loin possible dans vos carrières respectives et de continuer à porter haut les couleurs de notre île".

C’était à l’occasion de la cérémonie de remise du Prix départemental de l’Excellence, en présence des 41 jeunes qui ont participé à ce concours organisé par le Département, visant ainsi à récompenser l’innovation, la créativité et l’engagement des 18 à 29 ans.

Chaque participant devait soumettre une vidéo de présentation d’une durée d’une minute, mettant en avant son talent, son projet ou son parcours exceptionnel.

Après le vote de plus de 3600 personnes qui ont choisi les vidéos mises en lignes de leurs candidats respectifs, le jury - présidé par Sophie Arzal vice-Présidente du Département déléguée à la Jeunesse - a désigné le lauréat, parmi les deux finalistes ayant recueilli le plus de voix, dans chacune des 5 catégories.

Les vidéos des finalistes diffusées avant l’annonce des lauréats illustrent la qualité et la pertinence des projets portés par les jeunes.

Cyrille Melchior s’est dit "bluffé par le niveau d’excellence, le sens de la créativité des jeunes et la diversité des projets. Je salue l’engagement des candidats en faveur de l’écologie, de la préservation de l’environnement, de la citoyenneté et de la valorisation des produits péi. C’est cette intelligence qui anime les jeunes Réunionnais que nous devons accompagner et mettre à l’honneur".

Les vice-Présidents du Département Béatrice Sigismeau et Gilles Hubert ainsi que les Conseillers départementaux Aurélien Centon et Fabiola Lagourgue qui ont remis les prix et les trophées, ont également rendu hommage aux jeunes.

Le Département a attribué la somme de 1000€ à chacun des 5 lauréats pour les encourager à persévérer et à œuvrer pour la réalisation de leurs projets respectifs. Cyrille Melchior n’a pas manqué d’inviter tous les jeunes Réunionnais à se préparer et à participer à l’édition 2025 du Prix de l’Excellence.

Et les lauréats sont…

- Matthieu Chambon, dans la catégorie Numérique

- Coralie Quiriet, dans la catégorie Produit péï

- Julie Cochard, dans la catégorie Environnement, tourisme et développement durable

- Nirina Didat, dans la catégorie Citoyenneté

- Adeline Boyer, dans la catégorie "Coup de cœur"