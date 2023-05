Département : une aide aux producteurs indépendants de fruits et légumes

Afin de soutenir la production locale de neuf fruits et légumes les plus consommés à La Réunion, le Département met en œuvre un dispositif d’aide spécifique aux agriculteurs indépendants, non adhérents à une coopérative ou une organisation de producteurs, s’engageant volontairement à produire ces fruits et légumes, en réponse à un marché clairement identifié pour l’année 2023. L’aide est destinée à accompagner leur programme de plantation, entretien , commercialisation. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 mai 2023.

• Qui est concerné ?

-Agricultrices et agriculteurs dont l’exploitation est basée à La Réunion

- produisant un des fruits et légumes concernés : carottes, pommes de terre, ail, oignon, gingembre, curcuma, lentilles, agrumes, fraises

- ne sont pas adhérents à une coopérative ou un groupement de producteurs

- inscrits au régime des non-salariés agricoles de la CGSS

• Informations sur le dispositif

- par téléphone ou sur rendez-vous : via le N° VERT 0 800 000 490

- par mail : aide.agriculture@cg974.fr



Réception des demandes au plus tard le 31 mai 2023

Constitution, dépôt et enregistrement de la demande d’aide uniquement auprès des services du Département de La Réunion.

• Dépôt des dossiers complets sur place au choix comme suit (un seul dossier par agriculteur/trice) : de 8h30 à 12h et de 13h à 15h, les 15, 17 et 24 mai

- Zone sud : Département - Site ex Redetar - Chemin de l’Irat - Ligne Paradis - 97410 Saint-Pierre

- Zone est : Département - Arrondissement Est - Domaine de la Vanille, 402 rue de la Gare - Saint-André

Les 16 et 23 mai

- Zone ouest : Département - Arrondissement Ouest - 60 rue Claude de Sigoyer - Plateau Caillou - Saint-Paul

- Zone nord : Direction de l’Agriculture et de l’Eau - 50 ter, Quai Ouest Bas de La Rivière - 97400 Saint-Denis



Par voie postale à l'adresse suivante : Département de La Réunion - Direction de l’agriculture et de l’eau - Service de développement et de diversification Agricole 50 Ter, Quai Ouest Bas de La Rivière - 97400 Saint-Denis

Par mail à l'adresse suivante (uniquement en l'absence de dépôt ou d'envoi postal) : aide.agriculture@cg974.fr (vérifier la bonne lisibilité des pièces jointes, dans un seul fichier - un mél d’accusé réception du dossier sera envoyé sous 2 jours)

• Formulaire de demande d'aide aux producteurs indépendants de fruits et légumes 2023 (PDF)

• Formulaire de demande d'aide aux producteurs indépendants de fruits et légumes 2023 (Word)