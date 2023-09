Cyrille Melchior en Namibie à la rencontre de la Première ministre

mLe président Cyrille Melchior, accompagné d’une délégation du Conseil départemental à laquelle ont été associés les représentants de la mairie de Saint-Denis et du monde économique ainsi que l’ambassadeur de France à Windhoek Sébastien Minot, a été reçu par la Première ministre de la République de Namibie et par la vice-Première ministre et ministre des relations internationales et de la coopération. Voici le communiqué du Département. (Photo Forum Departement EDF Solidarite photo Sly imazpress)

Deux rencontres au cours desquelles le Président Cyrille Melchior a notamment présenté le projet culturel du musée de l’Habitation et de l’esclavage, et exprimé son souhait de signer une lettre d’intention avec l’association des musées de la Namibie.

Il a rappelé que le Département de La Réunion gère une dizaine d’équipements culturels de nature à permettre d’élargir cette coopération.

"Le passé de notre île est marqué par cette période particulièrement sombre de l’esclavage qui a été aboli en France en 1848. Nous avons donc un devoir de mémoire à accomplir. De cette histoire abominable, nous sommes passés à une co-construction de la société réunionnaise. C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons transformer le musée historique de Villèle en un véritable musée de l’Habitation et de l’esclavage, un projet, extrêmement important soutenu par notre gouvernement, que nous pourrions inaugurer au mois de septembre 2026. C’est pour cela que nous voulons coopérer avec les pays de la zone pour que les jeunes générations s’approprient cette partie de notre histoire parfois méconnue. Nous sommes ici pour apporter un message qui consiste à dire qu’à partir d’une période tourmentée, il est important d’avoir une ambition commune entre nos pays, nos populations et que nous puissions travailler ensemble pour amener la paix là où cela est nécessaire".

Le Président a ajouté que tous les pays africains ont leur place dans ce musée puisque le peuplement de l’ile a été réalisé à partir de 3 continents : l’Afrique, l’Asie et l’Europe.

"Nous sommes membres de la COI. Nous coopérons avec les pays de la zone OI (Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice) et l’objectif est de travailler avec les pays du continent africain notamment le Mozambique et la Namibie. Nous souhaiterions ainsi signer une lettre d’intention avec l’association des musées de Namibie qui couvre l’ensemble des coopérations culturelles".

La Première ministre et la Vvce-Première ministre ont insisté sur l’importance des liens culturels et historiques entre La Namibie et La Réunion. Elles ont confirmé que la République de Namibie sera bien représentée lors de la commémoration du Grand 20 décembre. Ces deux membres éminents du gouvernement ont confirmé la pertinence de débuter cette coopération inédite par la thématique culturelle. Elles ont également fait part des nombreuses perspectives de coopération dans les secteurs du tourisme, de l’énergie et de l’agriculture …

"Je suis ravi de ces échanges fructueux car nous souhaitons vraiment que la coopération sous l’angle culturel soit la pierre angulaire de nos actions. Tout ce qui touche à la promotion humaine nous paraît essentiel dans nos axes de coopération", conclut le Président Cyrille Melchior.