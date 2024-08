Des agendas scolaires distribués aux élèves du Port

Alors que la rentrée scolaire a eu lieu le lundi 19 août 2024, les élèves de CM1 et CM2 des écoles du Port ont reçu un agenda scolaire offert par la ville du Port. La distribution a débuté le jour de la rentrée avec le maire Olivier Hoarau, et s’est poursuivie les jours suivants dans l’ensemble des écoles avec les élus du conseil municipal et des conseillers municipaux enfants. Nous publions ci-dessous le communiqué du Port (Photo : Le Port)

Outil pédagogique, l’agenda scolaire met en avant cette année, le festival de musique, Jazz dann Port qui a attiré 25.000 personnes au Port et son programme d’action culturelle, Groove dann Port.

La ville a identifié le spectacle vivant et les musiques actuelles comme une priorité de sa politique culturelle. "Nous développons l’éducation et l’enseignement artistiques ainsi que de multiples actions grâce à nos labels Cité Éducative et 100% EAC, Éducation artistique et culturelle" a fait ressortir Olivier Hoarau.

Un peu plus de 1.200 agendas ont été distribués dans cette démarche de découverte de la culture.