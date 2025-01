Des vacances réussies à Saint-Denis

S’amuser, oui, mais aussi apprendre. À Saint-Denis, les écoliers ne chôment pas pendant les vacances : à l’image des pauses méridiennes en période scolaire, ils bénéficient d’activités culturelles, sportives, ludiques et pédagogiques pour consolider leurs acquis. En proposant les Vacances éducatives en pied d’immeuble (VEPI), les accueils collectifs de mineurs (ACM) ou encore les animations du centre Jacques Tessier, "Saint-Denis veille à garantir la même égalité des chances à tous les jeunes Dionysien.ne.s". Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Saint-Denis)

Dans le même élan, mercredi, Rostane Medhi, le recteur de l’Académie de La Réunion, s’est rendu avec la maire Éricka Bareigts à l’école Michel Debré pour présenter les dispositifs de l’Éducation Nationale, l’École Ouverte et les Stages de réussite, qui se déroulent dans les établissements scolaires dionysiens mis à disposition par la Ville et qui viennent en complément des initiatives municipales.

"Nous faisons des additions et non des soustractions, c’est un beau signal pour les parents." C’est en ces termes qu’Ericka Bareigts a réaffirmé la volonté de la ville de soutenir et d’enrichir l’offre éducative pendant les vacances, en collaboration étroite avec l’Académie de La Réunion.

"Additionner pour mettre plus de force au service de la réussite de nos enfants ", souligne-t-elle, tout en rappelant que de nombreuses familles rencontrent encore des difficultés pour accompagner la scolarité de leurs enfants ou pour leur offrir la possibilité de sortir de leurs résidences.

À travers les VEPI, organisés en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et les bailleurs sociaux, la Ville apporte notamment des activités au cœur même des quartiers, afin que les enfants ne pouvant pas se déplacer ou voyager aient eux aussi accès à des vacances à quelques pas de chez eux. Les vacances deviennent alors un temps essentiel d’éducation.

"C’est un temps d’apprentissage, d’une autre façon, peut-être plus adaptée à certains enfants, poursuit-elle. On réinvente ou on invente, mais on apprend surtout à être ensemble et à se respecter". Cette démarche s’inscrit pleinement dans le projet de l’École du Bonheur, qui vise à offrir un environnement stimulant et bienveillant à chaque marmaille.

Aujourd’hui, 2400 enfants sont inscrits à l’ensemble de ces dispositifs, pour un budget de plus de 1,5 million d’euros. Cette offre entend rompre "la chaîne de l’échec scolaire", et propose des activités de sensibilisation à la santé ou encore de prévention aux dangers liés à l’alcool et aux addictions, afin que tous les enfants, sans distinction, puissent profiter de vacances à la fois ludiques et formatrices.

Saint-Denis s’attache donc à aller plus loin encore que le travail déjà engagé avec l’Éducation Nationale, son premier partenaire de l’École du Bonheur.