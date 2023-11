Le forum des métiers du spectacle vivant est de retour

La deuxième édition du forum des métiers du spectacle vivant se tiendra le jeudi 30 novembre à la Cité des Métiers de Saint-Pierre, de 8h30 à 15h. La manifestation offrira la possibilité à plus de 400 élèves de collèges et lycées d'explorer les différentes facettes des métiers du spectacle vivant en rencontrant plusieurs professionnels des domaines artistiques, techniques, de la production ou encore de la médiation culturelle.

Cet événement d'envergure offrira à plus de 400 élèves de collèges et lycées l'opportunité d‘explorer les différentes facettes des professions du spectacle vivant en rencontrant plus de 20 professionnel·le·s, des domaines artistiques, techniques, administratifs, de la communication, de la production, de la médiation culturelle. Une nouveauté cette année : le lycée Antoine Roussin de Saint-Louis présentera l’une des options artistiques (théâtre) disponibles dans les établissements de l’Académie.

L'objectif de cette initiative est de sensibiliser les jeunes Réunionnais à la richesse de la filière du spectacle vivant et de les aider à envisager de nouvelles perspectives d'orientation souvent méconnues. Cette journée constitue une opportunité unique pour les élèves de découvrir la diversité des métiers liés au spectacle vivant et de comprendre le rôle essentiel qu'ils jouent dans la culture et le dynamisme du territoire réunionnais.

Le Forum des Métiers du Spectacle Vivant s'inscrit également dans une démarche plus large de soutien au secteur, en favorisant sa pérennisation et son développement, en tenant compte des enjeux actuels tels que les transitions environnementales, éthiques et technologiques.