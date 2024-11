Développement durable : des conseils pour limiter l'impact environnemental

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 2024, le Territoire de l’Ouest propose des stands de sensibilisation sur la réduction des déchets. Que cela soit à La Possession, Le Port, Saint-Leu, Saint-Paul, Trois-Bassins. "Venez découvrir des astuces et conseils pratiques pour adopter des comportements responsables et limiter votre impact environnemental au quotidien", indique le TO dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Nos médiateurs vous donnent rendez-vous :

- Saint-Paul – Marché forain | samedi 16 novembre 2024 de 8h à 12h

- Trois-Bassins – Super U | dimanche 17 novembre 2024 de 7h30 à 11h30

- Le Port – Cap Sacré Cœur | mardi 19 novembre 2024 de 8h30 à 14h

- La Possession – Leader Price | samedi 23 novembre 2024 de 8h30 à 12h

- La Possession – Place des Sabliers | samedi 23 novembre 2024 de 14h à 18h

De plus, Kar’Ouest offre deux titres de transport dématérialisés (sur une Karte Ouest nominative de préférence) en échange de 10 bouteilles en plastique compactées, sans bouchon. Les bouchons seront récoltés dans un autre contenant. Plus d’infos : cliquez ici.