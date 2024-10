Les transporteurs de voyageurs démunis face aux refus de renouvellement d'assurance des compagnies

Ce lundi 14 octobre 2024, une réunion s'est déroulée au siège de la CCIR entre entreprises de transport de voyageurs et chambre de commerce et de l'industrie pour exposer les difficultés majeurs des transporteurs. Une fois de plus cette année, les compagnies d'assurance refusent de renouveler l'assurance des transporteurs de voyageurs, ce qui pose un réel problème pour ces derniers dont l'assurance arrive à échéance à la fin de l'année. À l'issu de cette réunion, la décision a été prise d'envoyer un courrier à la fédération des assurances, en copie au service de l'État pour qu'il y ait une véritable action de prise et ne pas laisser les transporteurs livrés à eux-même (Photo : sly/www.imazpress.com)