Le Port : le jeune Djayan Treport Lafosse sacré vice-champion de France jeunes

Le Portois Djayan Treport Lafosse, 15 ans, a décroché le week-end dernier à Paris le titre de vice-champion de France jeunes assaut boxe française 2023 (- 52kg). Après avoir fait preuve d’une grande maitrise lors de ses 3 premiers assauts le pensionnaire du club Multiboxe Rivière des Galets a commis une erreur qui l’a privé du titre.

C'est déçu qu'apparaît le champion de La Réunion. Le cadet raconte qu’il a eu fort à faire dans une nouvelle catégorie pour lui, avec des adversaires plus costauds et plus forts. "Je voulais le titre mais tout s’est joué au mental car physiquement j’étais prêt. Les adversaires étaient bien entourés avec coachs et familles. Je reviendrai encore plus fort", a confié Djayan Treport Lafosse à son retour à La Réunion.

Le lycéen de Jean Hinglo va reprendre les entrainements pour tenter de décrocher en fin d’année un nouveau titre de champion de La Réunion.