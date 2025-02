Don du sang : fermeture de toutes les unités de collecte

À l’approche de la forte tempête Garance, l’établissement français du sang (EFS) annonce que, par principe de précaution et de sécurité, la fermeture de toutes les unités de collecte (maisons du don et collectes mobiles) s'effectuera ce jeudi 27 février 2025 à Saint-Pierre et Saint-Denis. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

L'établissement français du Sang (EFS) invite les donneurs à se tenir informés et à respecter les consignes de sécurité, l’offre de collecte peut être amenée à évoluer en fonction de l’évolution de la situation climatique.

Sous réserve des conditions climatiques, voici les horaires et rendez-vous :

Le vendredi 28 février 2025 : à l'EFS de Saint-Denis et de Saint-Pierre de 10 h 45 à 16 h et à la place des cheminots au Port 09 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30

Le samedi 29 février 2025 : à l'EFS de Saint-Denis et de Saint-Pierre de 08 h à 13 h et à la place des cheminots au Port de 09 h à 15 h