Du riz dans ma ville : nouveau cycle de plantation au Port

Ce lundi 9 décembre 2024, Le Port a franchi une nouvelle étape dans ce projet innovant de culture du riz en ville. 90 marmailles des écoles du quartier Ariste Bolon ont semé du paddy (variété Dourado précoce), en présence des élues Mémouna Patel et Barbara Saminadin. Cultivé dans des bacs autonomes installés sur 400m2, le riz devra être récolté dans environ quatre mois. Le Port est la première collectivité à La Réunion à lancer une telle expérimentation à grande échelle, depuis mars 2024 (Photo : Le Port)

Inscrit dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir ANRU+, ce projet a permis à une dizaine de personnes en CDDI d’être formées.

Il est mené avec l’association Riz Réunion et An Grèn Koulèr/Ecritures Sociales (ferme urbaine à Ariste Bolon) et associe les habitants du quartier.

La culture du riz, l’aliment le plus consommé à La Réunion, contribue aux démarches vers une certaine sécurité alimentaire et permet de lutter contre le gaspillage alimentaire, de sensibiliser les familles sur la consommation de produits sains locaux afin de réduire leur reste à charge.

Lors de la première moisson, en juin, 80 kg de riz avaient été récolté. Une partie a été vendue aux familles du quartier à un tarif solidaire, l’autre, cuisinée est servie lors de dégustations.

"Du riz dans ma ville" est mené sur trois ans avec deux cycles de culture de riz par an (prévision de 260 kg). La culture de riz se déplacera par la suite, sur le site de la future ferme urbaine pour laisser place aux travaux d’aménagement du future groupe scolaire Ariste Bolon.